Biasin: “Giusto puntare su Ibra, ma ora serve altra esperienza”

MILANO – Il giornalista Fabrizio Biasin, attraverso TMW, ha parlato del ritorno di Ibrahimovic al Milan: “Non ero affatto convinto che lo svedese avrebbe accettato la destinazione, né che i rossoneri lo volessero per davvero. Sembrava deciso a smettere, per dirla tutta. E invece Zlatan sceglie di tornare nel club dove si è trovato meglio, e lo fa dopo la disfatta di Bergamo. Boban e Maldini hanno fatto bene a puntare su di lui, al momento era l’unica scelta capace di ridare entusiasmo ai tifosi, stimoli al gruppo e un minimo di speranza all’ambiente in generale. Ma non bisogna fermarsi qui: serve altra esperienza”.