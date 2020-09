Altafini controcorrente: “Tonali? Non cambia il volto della squadra…”

MILANO – L’ex attaccante del Milan José Altafini, intervistato dai microfoni di TMW, ha commentato l’arrivo di Sandro Tonali in rossonero esprimendo, al contrario di quanto fatto da Alberto Zaccheroni, poco entusiasmo per questo nuovo acquisto: “E’ un bravo giocatore, ma non cambia il volto della squadra. Secondo me il Milan dovrebbe prendere sul mercato un regista di centrocampo e un altro centravanti”.

SULLA SERIE A – "E' troppo presto per fare pronostici, inoltre c'è ancora quasi un mese di mercato. Non c'è una favorita per lo scudetto, tranne la solita Juventus ma più per aver vinto negli ultimi anni che per altro".