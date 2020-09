Zaccheroni: “Bravo Milan, Tonali è un colpo straordinario”

MILANO – Durante un’intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Alberto Zaccheroni, ex allenatore rossonero, si è espresso sull’acquisto di Sandro Tonali da parte del Milan: “E’ un colpo di mercato davvero straordinario. Mi sa che il club si è assicurato un top player al centro della squadra per i prossimi 10-15 anni. Ha una personalità incredibile e mi piace in entrambe le fasi di gioco. E’ un ottimo investimento, Maldini è stato bravissimo ad acquistarlo”.