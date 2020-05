Ag.Tonali: “Sandro è fortissimo, può restare in Serie A”

MILANO – Contattato dal quotidiano ‘Tuttosport’, Beppe Bozzo, agente di Sandro Tonali, ha parlato del futuro del centrocampista classe 2000, seguito da moltissimi club fra cui il Milan: “E’ un giocatore fortissimo, lasciamo che parli il campo. Il processo di italianizzazione delle rose è iniziato un po’ di tempo fa, questo si vede di riflesso nella Nazionale che Mancini sta abilmente plasmando con giovani interessanti. Credo che l’emergenza a causa del virus e il conseguente mercato creativo non sarà necessariamente un ostacolo per la permanenza in Italia dei nostri talenti”.

