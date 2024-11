Roma News – Adesso basta, Ranieri fa piazza pulita: “Decisione pesantissima”

Ranieri vuole e deve raddrizzare una Roma in grandissima difficoltà. E la rivoluzione del tecnico giallorosso, come ben sappiamo, passerà ovviamente anche da alcune pesantissime decisioni di calciomercato. In particolare, occhio a chi potrebbe essere fatto fuori dal progetto tecnico della Roma. Stando alle ultime news di mercato infatti, parecchi calciatori della Roma attuale rischierebbero il taglio di Ranieri da qui a fine stagione e parliamo anche di alcuni nomi clamorosi e pesantissimi: ecco dunque tutti i giocatori in ballo, uno dopo l'altro <<<