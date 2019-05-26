Roma News - Bomba sul nuovo allenatore: "Al 70% sarà..." / Calciomercato
C'è una lunga lista di nomi per il casting del nuovo allenatore della Roma: stando alle ultime news, ecco chi c'è in pole position
C'è una lunga lista di nomi per il casting del nuovo allenatore della Roma: stando alle ultime news, ecco chi c'è in pole position
Attenzione alle ultime news di calciomercato che riguardano la Roma: Ghisolfi avrebbe messo nel mirino un nome completamente a sorpresa
Arrivano clamorose news riguardanti il futuro della panchina della Roma e il nuovo allenatore giallorosso per il dopo Ranieri: le ultime
La Roma pensa al futuro e in queste ultime ore sono arrivate alcune clamorose news di calciomercato che riguardano il futuro di Paulo Dybala
La scelta del nuovo allenatore della Roma si avvicina, anche per preparare il calciomercato giallorosso: ecco chi c'è sulla lista di Ranieri
In casa Roma stanno circolando alcune news decisamente importanti su José Mourinho: ecco l'annuncio in diretta che apre scenari clamorosi
La Roma pensa al presente con Ranieri in panchina ma nel frattempo guarda anche al futuro: attenzione alle ultime notizie su Max Allegri
Il calciomercato della Roma sta per entrare nel vivo e, stando alle ultime notizie, già a gennaio sono attese news importantissime: i dettagli
Dopo i segnali incoraggianti visti contro il Tottenham, in casa Roma arrivano news importanti anche sul fronte del calciomercato: le ultime
Attenzione alle ultime notizie di calciomercato che riguardano la Roma di Claudio Ranieri: ecco cosa potrebbe succedere in casa giallorossa
La Roma perde in casa del Napoli di Conte alla prima di Ranieri sulla panchina giallorossa: ecco le ultime news che stanno circolando
Ranieri chiede rinforzi per la Roma in vista dell'ormai prossimo calciomercato di gennaio: ecco chi c'è sulla lista del tecnico giallorosso
In queste ultime ore sono arrivate grosse news sull'ex capitano della Roma, Francesco Totti: ci sono novità decisamente pesanti
Ranieri sogna alcuni colpi di calciomercato da paura già per gennaio per rimodellare la formazione giallorossa: ecco le ultime news
Ranieri è pronto a ripartire con la sua terza avventura sulla panchina della Roma: stando alle ultime news, ecco le 4 richieste del tecnico
Non solo Claudio Ranieri come nuovo allenatore: le ultime news di casa Roma parlano anche di calciomercato e occhio in particolare a Dybala
A breve i Friedkin annunceranno il nuovo allenatore della Roma, che arriverà dopo De Rossi e la brutta parentesi di Juric: le ultime news
Attenzione alle ultime notizie di casa Roma per quanto riguarda il nuovo allenatore: arriva una clamorosa novità per la panchina giallorossa
La pesantissima sconfitta contro la Fiorentina fa piombare nel baratro la Roma di Juric, che ora rischia grosso: ecco chi può sostituirlo
De Rossi trema e il club giallorosso starebbe pensando a un clamoroso ribaltone in panchina: in caso di esonero, già pronti 4 possibili sostituti
L'esterno potrebbe lasciare la squadra giallorossa
Parla l'allenatore giallorosso
Parla il dirigente giallorosso
Le parole dell'ex capitano giallorosso
Le reazioni dopo l'annuncio ufficiale
Le parole del portoghese
La contestazione continua
Zeman parla di quando allenava la Roma ai microfoni di Repubblica
L'ex capitano giallorosso vuole portare Ringhio nella Capitale
Parla l'ex capitano giallorosso