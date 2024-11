Calciomercato Roma – Nuovo allenatore, clamoroso: poco fa l’annuncio! / News

In casa Roma continua la ricerca del nuovo allenatore. I Friedkin, contestatissimi dalla piazza giallorossa, sono chiamati a dare un segnale forte e chiaro entro breve. La lista dei possibili successori di Juric è decisamente lunga. Da profili stranieri come quello di Terzic, fino ad arrivare alla soluzione più romantica con il ritorno di Ranieri, passando per i sogni Allegri e Mancini e finendo con Montella. Per quanto riguarda l'attuale ct della Turchia, la Federcalcio turca non vorrebbe lasciarlo partire e ha smentito la possibilità di una separazione. La Roma comunque rimane alla finestra. Ma in queste ultimissime ore è arrivata una news clamorosa sganciata in diretta dal noto giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante: ecco l'annuncio <<<