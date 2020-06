Verso Spal-Milan – La convocazione di Ibrahimovic dipende dallo svedese

ULTIME NOTIZIE SPAL-MILAN

MILANO – Spal-Milan si avvicina e il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic è uno degli argomenti più chiacchierati in ambito rossonero. Lo svedese è fuori per infortunio, è dalla ripartenza del campionato non è mai stato convocato. Proprio la possibile “chiamata” dell’attaccante del diavolo è stata uno dei temi della conferenza stampa di Stefano Pioli. L’allenatore del Milan è stato molto chiaro sulla questione. Dipende esclusivamente da Ibrahimovic e dall’allenamento che farà oggi. Se le risposte saranno positive, allora lo svedese, verrà aggregato al resto della truppa. In caso contrario l’appuntamento sarà rimandato, ancora una volta. Il tecnico rossonero ha poi fatto il punto sulle condizioni del giocatore, dichiarando che Ibra sta bene dal punto di vista psicologico e che non ha mai perso la sua determinazione.

