Verso Spal-Milan – Calhanoglu è pronto per diventare leader

MILANO – Un solo giorno divide Spal-Milan dal fischio d’inizio della gara, valida per la 29^ giornata di Serie A. Nella canonica conferenza stampa pre-partita Stefano Pioli ha risposto alle domande su Hakan Calhanoglu. Secondo il tecnico rossonero il turco è ormai pronto per essere uno dei leader della squadra, ma che questo dovrà essere riconosciuto dai suoi compagni. Inoltre la crescita del numero dieci del diavolo, sempre secondo Pioli, lo porterà a diventare un top-player, viste le sue caratteristiche. Una vera e propria investitura quella dell’ex Bayer Leverkusen, che in questa stagione è stato uno dei protagonisti del Milan.

