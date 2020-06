Verso Milan-Roma – Le probabili formazioni della gara di San Siro

MILANO – Milan-Roma si avvicina. La gara è prevista per domenica pomeriggio allo stadio San Siro e i due tecnici stanno riflettendo sulle due formazioni da schierare in campo. Le indiscrezioni su questo fronte sembrano andare tutte verso la stessa direzione, almeno in ambito rossonero. L’unico dubbio di Stefano Pioli è legato a Simon Kjaer, le notizie sul difensore però inducono all’ottimismo. Il calciatore continua a lavorare per smaltire la botta rimediata contro il Lecce, ma contro la compagine romana dovrebbe essere scelto dal primo minuto.

Sul fronte Roma invece potrebbe essere un po’ di turnover, come Mancini e Zappacosta titolari e Cristante al posto di Diawara. In porta confermato Mirante.

MILAN 4-2-3-1: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.

ROMA 4-2-3-1: Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

