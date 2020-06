Verso Lecce-Milan – I convocati di Stefano Pioli

MILANO – Riparte la Serie A anche per il Milan di Stefano Pioli. Domani sera il diavolo scenderà in campo al “Via del mare” contro gli uomini di Fabio Liverani. Poco fa il diavolo ha reso nota la lista dei convocati per la gara, valida per il 27° turno di Serie A.

Non ci sarà Musacchio, come confermato dallo stesso Pioli, così come è confermata l’assenza anche dell’altro centrale, Duarte. Out anche il terzo infortunato della rosa rossonera: Ibrahimovic

Ecco la liste dei convocati per Lecce-Milan:

Portieri: Begovic, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Theo Hernandez, Kjaer, Laxalt, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessié, Krunic, Paquetá, Saelemaekers.

Attaccanti: Castillejo, Colombo, Rafael Leao, Daniel Maldini, Rebic.

