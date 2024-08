Vernazza: “Grande risposta contro il Torino, al Milan serve autostima”

"Quando tutto sembrava perduto, il Milan contro il Torino ha trovato la forza per risalire fino al 2-2, con un quarto d’ora conclusivo da squadra vera. Uno spezzone significativo, a patto di trasformarlo in un punto di ripartenza. Il Milan manderebbe un segnale importante, se oggi a Parma ricominciasse dall’intensità mostrata in coda al match contro il Toro. Non ci sarà Morata, che della rimonta sui granata è stato l’ispiratore, però al Milan non mancano i giocatori capaci di trascinare i compagni e di renderli consapevoli della propria forza. Il Milan ha bisogno di autostima".