Kucka: “Mi manca sia il Milan che il Parma. L’Italia è una seconda casa”

"Vorrei guardarla. Un tempo era la mia partita, ora sono solo un tifoso delle due squadre- Mi è arrivata un’offerta dalla Premier e ho esaudito un mio sogno di andare a giocare in Inghilterra, volevo misurarmi con quel campionato. Parma mi manca, mi manca l’Italia, il Milan, il Genoa. Ho passato tanti anni da voi, per me l’Italia è come una seconda casa, mi piace molto e quando ho tempo ci torno volentieri, come quest’anno: sono tornato in posti in cui ho giocato con la mia famiglia. Ho promesso a me stesso che quando avrò tempo tornerò per visitare posti splendidi che non ho mai visto".