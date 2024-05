Trevisani: “Se il Milan ha ambizione, perché spendere poco per il mister?”

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio ' Fontana di Trevi ', il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani ha parlato di Milan . Ecco le sue parole sulla difesa rossonera guidata da Stefano Pioli . Trevisani ha parlato anche della possibile scelta di Fonseca come nuovo allenatore.

"A me sembrava che Bennacer piangeva ed altri giocatori molto coinvolti in quella cosa che è successa dopo un 3 a 3 contro la Salernitana, E l'ultima cosa che dico riguardo a questo è tenere presente che quando dite 'Ah ma il Milan ha preso 49 gol', pensa ha fatto secondo. Quindi non è matematico che la difesa impermeabile ti porta un grande vantaggio, perché il Milan ha fatto secondo con la difesa che forse è nella colonna di destra delle difese. Credo che sia la decima, l'undicesima difesa della Serie A".