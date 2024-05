News Milan – Addio pesantissimo: “Un big ha appena chiesto la cessione” / Mercato

In ambiente Milan si sta parlando sempre moltissimo dell'argomento nuovo allenatore, con tante discussioni sul nome di Paulo Fonseca. I tifosi sono molto perplessi sulla scelta di dirigenza e proprietà, ma Fonseca è destinato a sedersi sulla panchina del Milan. Detto questo, però, le ultime news che circolano in orbita rossonera parlano anche di mercato. Tanti gli obiettivi in entrata del Milan, che dovrà convincere i propri tifosi almeno sul fronte del calciomercato. Ma le novità più clamorose potrebbero riguardare anche alcune possibili cessioni. In più occasioni infatti vi abbiamo sottolineato che in estate non sono assolutamente esclusi possibili sacrifici eccellenti. E, proprio a tal proposito, poco fa sono arrivate alcune news veramente clamorose: un big rossonero avrebbe infatti chiesto la cessione al Milan in vista del prossimo mercato estivo <<<