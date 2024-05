Toni: “Jovic non era partito bene, poi si è ripreso. Se la può giocare”

Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a 'Tuttosport' parlando di Luka Jovic e il suo futuro al Milan

Luca Toni , ex attaccante della Fiorentina e del Bayern Monaco , ha rilasciato una lunga e interessante intervista a 'Tuttosport' parlando del futuro dell' attacco del Milan . Dopo l'addio di Olivier Giroud , i rossoneri dovranno chiudere sul calciomercato un colpo molto importante. Tanti i nomi presi in considerazione. Ecco le sue parole su Luka Jovic.

«Non era partito benissimo, poi ha fatto bene. A me non piace avere un giocatore che saprà già di essere una riserva, faccio fatica a digerirlo proprio da attaccante. Dipenderà da lui, dagli acquisti del Milan. Se non arrivano campioni, se la può giocare, quest’anno ha segnato gol importanti».