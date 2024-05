Milan, il Monza vuole trattenere Maldini: andrà trovato l’accordo

Secondo quanto scrive l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il Monza vuole trattenere Daniel Maldini, arrivato a gennaio in prestito dal Milan. Il club brianzolo dovrà però trattare il prezzo del cartellino con i rossoneri visto che nell'accordo tra le due società non c’è nessun diritto d’acquisto a cifre prefissate. Da quando è sbarcato tra le fila dei brianzoli, Maldini ha messo in campo tutte le sue qualità, acquisendo pian piano i consensi di tutta la piazza. Il classe 2001 ha collezionato con il Monza 18 presenze, condite da 4 gol ed un assist. Bisognerà capire che valutazione ne farà il Milan di lui e soprattutto se sarà disposto a cederlo.