Terzini Milan: dai rinnovi di Calabria e Florenzi all’idea Emerson Royal

Due, si legge, sarebbero i nomi in testa per il ruolo: Emerson Royal del Tottenham e Tiago Santos del Lille. Due terzini che hanno caratteristiche importanti, come la fase propulsiva in attacco. Il Milan ha incontrato, due giorni fa, Stefano Castagna che è l’intermediario di Emerson Royal in Italia e questo è stato il primo approccio. Tiago Santos, invece, potrebbe essere una richiesta precisa del possibile nuovo allenatore, Paulo Fonseca, che lo ha cresciuto al Lille. Non solo calciomercato, sulla fascia destra il Milan dovrà lavorare anche per i rinnovi. Calabria andrà in scadenza il 30 giugno 2025. Le parti, si legge, si dovrebbero parlare nel corso dei prossimi mesi per arrivare ad un accordo che possa soddisfare tutti mentre sarà valutato in corso d’opera quello di Alessandro Florenzi, anche lui con un anno di contratto. L’ex Roma è uno dei leader dello spogliatoio e potrebbe restare al Milan anche per questo motivo.