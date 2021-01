SOCIAL – Conto alla rovescia e gol per Ibra

MILANO – “Tutti gli altri infortunati, compreso Ibra, stanno cercando di recuperare bene, bisogna avere delle cautele. Sono molto concentrati, ma ad oggi diventa difficile per me fare delle previsioni sui recuperi”. Così Stefano Pioli, sabato pomeriggio, ha parlato della situazione degli infortunati della sua rosa. Lo svedese è l’assenza più grave del Milan visto l’assenza di un altro centravanti di ruolo di ruolo. Eppure nonostante l’assenza di Ibra il club di via Aldo Rossi è riuscito a mantenere, seppur con qualche affanno di troppo, il primato in classifica.

MILAN VS JUVE – Archiviata la trasferta a Benevento contro l’ex Pippo Inzaghi il Milan deve subito pensare alla prossima sfida di campionato. Senza manca rifiatare. Mercoledì infatti si torna in campo e Pioli affronterà la Juventus di Andrea Pirlo, vittoria nell’ultima giornata contro l’Udinese di Luca Gotti. Il tecnico rossonero dovrà fare a meno di Bennacer e Tonali, ma ritrova il pendolino Theo Hernandez e potrebbe esserci anche una sorpresa. Infatti il Milan potrebbe riabbracciare per il big match della 16a giornata Zlatan Ibrahimovic, fuori dalla lista dei convocati dal 18 dicembre. Nelle più rosee previsione lo svedese sarebbe dovuto relegato in infermeria per almeno 25 giorni. Ma non è una novità che l’ex PSG e Manchester United abbia della capacità di recupero fuori dal comune come dimostrato in tutta la sua carriera

IBRAHIMOVIC – Zlatan Ibrahimovic vuole esserci a tutti i costi nel big match di mercoledì sera contro la Juve. E oggi il 39enne ha fatto capire come stia scalpitando per tornare in campo e affrontare la sua ex squadra, la prima che lo portò in Italia. Pochi minuti fa lo svedese ha postato un video di una rete segnata durante la seduta odierna a Milanello con un commento molto particolare:”Tick tock tick tock”. Ecco il video completo pubblicato da Ibra sul proprio profilo Instagram: