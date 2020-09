Shamrock Rovers-Milan – I convocati di Stefano Pioli

MILANO – I rossoneri poco fa hanno diramato la lista dei convocati per il preliminare di Europa League. Shamrock Rovers-Milan è in programma per domani sera alle 20.00 al Tallaght Stadium. Questo l’elenco completo, scelto da mister Pioli.

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Castillejo, Colombo, Ibrahimović, Maldini.

