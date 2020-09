Calciomercato Milan, Pioli ha deciso: può esserci un clamoroso ritorno

Calciomercato Milan, la decisione di Pioli apre le porte a nuovi scenari

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – La prima uscita ufficiale della stagione rossonera non vedrà fra i suoi protagonisti Lucas Paquetá. Il mister rossonero Stefano Pioli ha deciso di non convocare il trequartista brasiliano per la sfida contro lo Shamrock Rovers, valida per il secondo turno preliminare di Europa League. Sembrerebbe che l’allenatore del Diavolo abbia escluso l’ex Flamengo per scelta tecnica. La decisione di Pioli si configura come l’ennesimo indizio di una sempre più probabile cessione del numero 39 rossonero. Il Milan parte da una richiesta di almeno 22-23 milioni, per evitare una minusvalenza. Hanno manifestato interesse per Paquetá Lione, Fiorentina e Valencia. E se il brasiliano dovesse dire addio, si aprirebbe la possibilità di acquistare un nuovo trequartista.

Secondo calciomercatonews.com, si starebbe facendo strada una suggestione davvero romantica dalle parti di Milanello: il clamoroso ritorno di Kevin Prince Boateng. Il trequartista ghanese, tornato alla Fiorentina dopo il prestito al Besiktas, è in cerca di una squadra che gli dia la possibilità di giocarsi ancora le sue carte a 33 anni compiuti. Negli scorsi mesi non sono mancate le parole nostalgiche dell’ex rossonero nei confronti del Diavolo, ma al di là del lato sentimentale, sarebbe un’operazione utile alla causa del Milan? Il club di via Aldo Rossi, in caso di partenza di Paquetà, dovrebbe sostituire lo slot occupato dal brasiliano. Potrebbe farlo a basso costo con Boateng che può anche rappresentare una valida alternativa a Ibra nel ruolo di punta centrale, che ha ricoperto sia nel Sassuolo che nella Fiorentina.

Il legame con il club è molto forte sia per lui che per la moglie e vivere a Milano potrebbe essere una soluzione gradita alla sua famiglia E' una trattativa che non è entrata nel vivo, si tratta di una suggestione che potrebbe, però, rivelarsi anche un'ottima soluzione sia dal punto di vista tecnico che economico. Staremo a vedere.