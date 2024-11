Papu Gomez: “Voglio tornare a giocare dopo la squalifica”

Alejandro Gomez ha parlato ai microfoni di L'Eco di Bergamo in merito alla lotta scudetto della Serie A citando anche il Milan

Alejandro Gomez , ex fantasista dell'Atalanta, ha parlato in un'intervista realizzata da L'Eco di Bergamo, del suo futuro:

"La squalifica scadrà nel 2025, voglio tornare a giocare e sto già lavorando per rientrare. Mi alleno tutti i giorni, ho tanta voglia, vorrei rimanere in Italia, magari in Serie A o Serie B, ma se sarà necessario andrò all'estero. Dopo, penserò a diventare un procuratore".