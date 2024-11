Pulisic in gol con gli USA: “Cerco di essere un leader e vincere”

Christian Pulisic sta continuando a fornire ottime prestazioni anche con gli USA. Ecco le sue dichiarazioni fatte ai microfoni di ESPN

Stefania Palminteri Redattore 19 novembre 2024 (modifica il 19 novembre 2024 | 17:12)

Christian Pulisic continua a fornire grandi prestazioni anche con la maglia degli Stati Uniti. Dopo aver fornito l'assist decisivo a Pepi nel quarto di andata della Concacaf Nations League contro la Jamaica, ieri nella gara di ritorno, ha trovato un gol. Prima la rete a sbloccare la gara e poi un tiro che ha propiziato l'autogol del 2-0. Pulisic ha parlato a fine partita ai microfoni di ESPN.

Sul suo stato di forma: "Per me è molto importante, voglio solo aiutare la squadra: non solo con gol e assist ma con tutto. Cerco di essere un leader e aiutare a vincere le partite. Sono felice di star giocando così"

Sulla qualificazione alle semifinali di Nations League: "Era molto importante per noi raggiungere questo obiettivo. In marzo avremo alcune partite importantei a Los Angeles e non vediamo l'ora: è un momento eccitante"

"Sono grato di essere in questa posizione: sono in questa squadra ormai da diverso tempo, sono quasi un veterano. Me la godo e spero di poter essere un bravo leader"