Ordine: “Fonseca non è Lopetegui, non c’è entusiasmo nel suo arrivo”

Dopo la partita contro la Salernitana, per il Milanè il momento di guardare al futuro. Prima del mercato, servirà il nome del nuovo allenatore. In un editoriale per Il Giornale, questa mattina Franco Ordine ha analizzato la situazione in casa Milan. In particolare, le differenze tra la situazione che si creò intorno a Lopetegui, che fu un forte candidato per il Milan, e Fonseca, ad oggi il nome più vicino per essere il nuovo allenatore rossonero. Il noto giornalista ha parlato delle mosse sul mercato e del punto sulla panchina.