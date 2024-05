Costacurta: “Fonseca? Conceicao era secondo me il più adatto al Milan”

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato proprio delle mosse per il nuovo allenatore del Milan. Ecco le sue parole

Il Milan, dopo l'addio ufficiale aStefano Pioli, si prepara ad annunciare il nuovo allenatore. Si sono fatti tantissimi nomi nell'arco degli ultimi mesi, ma la scelta sembrerebbe ricadere su Paulo Fonseca. Il tecnico del Lille ha allenatore in Serie A con la Roma e ora potrebbe tornare nel nostro campionato sulla panchina rossonera. Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato proprio delle mosse per il nuovo allenatore. 'Billy' avrebbe preferito un altro profilo per la panchina. Ecco le sue parole a Sky Sport.