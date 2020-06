Nuovo Stadio di Milano – La scelta del progetto tra luglio e agosto

MILANO – Arrivano nuove notizie sul Nuovo Stadio di Milano. L’iter per la costruzione del nuovo impianto sportivo va avanti, con Milan e Inter impegnate e in prima fila. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il prossimo passo è quello della scelta del progetto vincente, che dovrebbe avvenire tra luglio e agosto. In corsa ci sono: la Cattedrale di Populous o gli Anelli di Milano di Manica-Sportium. Un passo che avvicinerebbe di più rossoneri e nerazzurri alla costruzione dello stadio e che potrebbe finalmente portare ad una soluzione positiva, dopo i problemi dei mesi scorsi.

