Notizie Serie A – Mercato: Ricci-Fiorentina, ora è tutto bloccato

MILANO – Avevamo riportato come Samuele Ricci fosse ad un passo dal diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Nelle ultime però è arrivata l’improvvisa frenata, come riportato dal portale FirenzeViola. La squadra viola e l’Empoli non avrebbero ancora trovato un accordo, soprattutto sulla formula del trasferimento che porterebbe il giovane giocatore in Serie A. In passato Ricci è stato accostato anche al Milan, i rossoneri però hanno deciso di non affondare il colpo, puntando su altri obiettivi per la zona mediana del campo di Stefano Pioli. Un inserimento del Diavolo quindi non sembra essere all’orizzonte. Con ogni probabilità invece sarà direttamente Rocco Commisso, presidente del club gigliato, a sbrogliare la matassa.