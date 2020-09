Calciomercato Milan, circola una voce clamorosa: ecco l’ultima idea!

Calciomercato Milan, voce pazzesca: torna in rossonero?

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – I colpi Tonali e Brahim Diaz hanno acceso l’entusiasmo dei tifosi, ma non hanno affatto chiuso il calciomercato del Milan. La campagna acquisti dei rossoneri è ancora da completare: obiettivo consegnare una rosa più competitiva a Stefano Pioli. Oltre ad un altro rinforzo a centrocampo, i rossoneri potrebbero aver bisogno di un altro colpo in attacco. Al Milan servirebbe un giocatore che possa dare fiato a Ibrahimovic, ma che possa anche fungere da alternativa per i tre incursori che agiscono alle spalle dello svedese. L’ultimo nome accostato ai rossoneri dal Corriere dello Sport potrebbe rispondere proprio a questo identikit.

Stando al quotidiano romano, Maldini starebbe pensando ad un ritorno al Milan di Stephan El Shaarawy. Un’ipotesi davvero pazzesca, che però potrebbe tamponare le lacune dell’attacco di Pioli. El Shaarawy è ancora un giocatore dello Shanghai Shenhua, ma il club cinese lo avrebbe autorizzato a trasferirsi a titolo temporaneo in Italia. L’obiettivo dell’attaccante è tornare nel giro della Nazionale di Roberto Mancini, magari trovare un posto sul volo per il prossimo Europeo e rilanciare la sua carriera. Diversi club italiani ci stanno pensando, anche perché si tratterebbe di un affare davvero vantaggioso.

El Shaarawy tornerebbe in Serie A in prestito, operazione economicamente perfetta per il Milan. Attraverso un accordo temporaneo con l’italo-egiziano, Maldini potrebbe risolvere il problema legato al vice Ibra e regalerebbe a Pioli un’altra soluzione per il reparto offensivo. Oltretutto, l’affare non appesantirebbe il bilancio e rimanderebbe ulteriori decisioni all’anno prossimo, quando Maldini potrà fare i suoi calcoli, magari con una prospettiva diversa aperta dall’eventuale ritorno in Champions League. Ma non è finita qui. Nel frattempo, Maldini sogna anche altri 10 colpi (quasi) impossibili: almeno 4 possono arrivare davvero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA