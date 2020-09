Notizie Milan – Zlatan Ibrahimovic positivo al Coronavirus

MILANO – Il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport lanciano una notizia che scuote tutto l’ambiente Milan. Zlatan Ibrahimovic sarebbe risultato positivo al Coronavirus. Lo svedese si è sottoposto al ciclo di nuovi tamponi, dopo la positività di Leo Duarte. L’attaccante non ci sarà questa sera a San Siro, contro il Bodo/Glimt. Per il momento però non è arrivato nessun comunicato ufficiale dal Milan, nelle prossime ore dovrebbero arrivare conferme, o smentite. Intanto Pioli, dovrà fare i conti con l’assenza del suo bomber per la quarantena. Ibrahimovic salterà anche il prossimo match di campionato con il Crotone e non solo. Una tegola in casa Milan, a poche ore da una gara importantissima.