Calciomercato Milan – Nuova idea, accelerata decisiva: l’affare si sblocca!

Calciomercato Milan, accelerata e nuova idea: l’affare si farà

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Nonostante l’ottimo lavoro fin qui svolto dalla dirigenza rossonera, non si può dire che il calciomercato del Milan sia terminato, anzi. C’è la necessità impellente di chiudere almeno un colpo importante in difesa. In queste ore è arrivata una notizia importante che potrebbe favorire l’accelerata delle trattative in entrata.

La buona nuova giunge dalla Francia. Secondo L’Equipe il Lione sarebbe sul punto di chiudere per Facundo Pellistri dal Penarol e finalmente potrà concentrarsi sull’acquisto di Paquetá dal Milan. Il club transalpino ha ceduto Bertrand Traoré all’Aston Villa per oltre 18 milioni e Martin Terrier al Rennes per 12 milioni incassandone un totale di 30, ma queste entrate potrebbero non bastare per garantire al Diavolo la cifra richiesta per il cartellino del fantasista brasiliano. Il club di via Aldo Rossi chiede almeno 22 milioni per non incorrere in una plusvalenza. Senza la cessione di uno fra Aouar o Depay acquistare l’ex Flamengo sin da subito a titolo definitivo potrebbe risultare difficoltoso. Ecco allora spuntare una nuova idea per sbloccare l’affare fra Milan e Lione.

Il club rossonero avrebbe aperto ad un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto che scatterebbe automaticamente al raggiungimento della qualificazione in Champions League dei francesi. Una modalità che ricorderebbe la trattativa che ha portato Suso al Siviglia. Il numero 39 rossonero avrebbe già l’accordo col Lione e se i due club troveranno l’intesa sulla nuova formula, l’operazione potrebbe sbloccarsi in tempi rapidissimi. Non appena si concluderà positivamente questo affare, il Milan potrà poi procedere ad un grosso investimento in difesa. Come nel più classico degli effetti domino, sta per sbloccarsi il primo step che permetterà al club rossonero di chiudere in bellezza questa campagna acquisti. Ma non è finita qui. Maldini nel frattempo prepara i botti finali: altri 5 colpi e una (grossa) sorpresa per chiudere il mercato! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA