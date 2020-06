Notizie Milan – Under, ecco tutte le squadre interessate al turco

MILANO – Cengiz Under rimane uno degli obiettivi di mercato del Milan. L’esterno offensivo della Roma in estate, molto probabilmente, partirà. Il club meneghino aveva già provato a prelevare il calciatore, nella scorsa finestra invernale, scontrandosi però con il volere dei giallorossi, non disposti a far partire il turco. A distanza di mesi sembra essere tutto cambiato, visti anche i problemi di bilancio della compagine romana. I rossoneri però devono fare i conti con la concorrenza, perché in Serie A ci starebbe pensando anche l’Atalanta. Under quindi ha mercato in Italia, ma non solo, visto che sulle sue tracce c’è anche il Manchester United. La Roma è pronta a far partire l’asta e ricavare il più possibile dalla cessione del giocatore.

