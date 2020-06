Notizie Milan – Tuchel: “Non capisco la scelta di Kouassi”

MILANO – Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint Germain, è tornato sulla partenza di Kouassi, in conferenza stampa. Il francese ha scelto di accasarsi al Bayern Monaco, ma era stato accostato anche al Milan, in vista della prossima stagione. Ecco le parole dell’allenatore tedesco:

«Capisco la sua volontà di andare a giocare per trovare maggiore minutaggio, ma avevo molta fiducia in lui. Credo che sarebbe potuto diventare un giocatore importante per noi e sono davvero triste per la sua partenza, non capisco la sua decisione. Secondo me questo non era il momento di lasciare il PSG».

