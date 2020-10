Notizie Milan – Tomiyasu, non è finita. Rossoneri sempre alla finestra

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Lo ha confermato anche Nicolò Ceccarini, Tomiyasu piace ancora tantissimo alla dirigenza rossonera. Il Milan, infatti, dovrebbe tornare alla carica per il difensore giapponese. Già in estate il Diavolo aveva provato a portarlo a Milanello, ma le resistenze dei rossoblù, 25 milioni di euro per il cartellino del difensore, hanno retto alla pressione rossonera. Maldini e Massara stanno studiano come poter tornare alla carica a gennaio, dato che proveranno a prendere un difensore nella prossima sessione invernale. Il Milan potrebbe anche percorrere la strada di un scambio, più un conguaglio economico, per abbassare le pretese del Bologna. L’indiziato numero uno dovrebbe essere Mateo Musacchio, fermo ancora ai box per infortunio.