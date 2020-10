Ceccarini: “Milan ancora interessato a un difensore del Bologna”

MILANO – Il giornalista Niccolò Ceccarini, tramite TMW, ha parlato di un obiettivo del Milan in chiave calciomercato: “I rossoneri stanno vivendo un momento d’oro tra campionato ed Europa League. Sinora non hanno sbagliato un colpo, ma questo non ha cambiato i piani in vista di gennaio per il rafforzamento della squadra, che ha sempre bisogno di un centrale difensivo. Il Milan è pronto a tornare all’assalto di Tomiyasu del Bologna, già corteggiato nell’ultima sessione di mercato. Il discorso con la società emiliana è aperto”.