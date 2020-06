Notizie Milan – Szoboszlai: Rangnick pressa e l’ungherese si avvicina

MILANO – Secondo quanto riporta il quotidiano “la Repubblica”, Dominik Szoboszlai e il Milan sono sempre più vicini. L’ungherese, infatti, è entrato nelle grazie di Ralf Rangnick e il probabile nuovo allenatore rossonero vorrebbe averlo a Milanello, per la prossima stagione. Il tedesco è stato molto chiaro con la dirigenza meneghina, indicando precisamente in quali ruoli dovranno arrivare i rinforzi, ma non solo. L’ex Red Bull ha anche fatto chiarezza sulla sua “lista della spesa”, con Szoboszlai in cima a tutte le preferenze. Il quotidiano però ha aggiunto che il Milan ha intenzione di accontentare la sua prossima guida tecnica e avrebbe già prenotato con il calciatore, allacciando i rapporti con l’ RB Salisburgo.

