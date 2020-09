Notizie Milan – Super offerta dalla Francia per Ismael Bennacer

MILANO – Nuove bombe di mercato sul Milan! Questa volta lo scoop arriva dalla Francia, dove un giocatore rossonero sembra essere diventato l’obiettivo di mercato di un top club. Si tratta di Ismael Bennacer, centrocampista algerino classe 1997, che ha disputato la sua prima stagione con i diavoli.

Secondo quanto riportato da Le10Sport, il Paris Saint Germain avrebbe presentato una super offerta per il calciatore africano: la società francese, nella persona del direttore Leonardo, ex giocatore e dirigente milanista, avrebbe messo sul piatto ben 40 milioni di euro. Il Milan, però, avrebbe declinato l’offerta: la società rossonera, infatti, non vorrebbe cedere il centrocampista, a meno che non venissero presentati più soldi. Inoltre, Bennacer stesso non sarebbe convinto del trasferimento in Francia, perchè nel suo futuro vede solamente i colori rossoneri.