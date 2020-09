Calciomercato Milan, Pedullà spaventa tutti: “Posso confermarvi che…”

Calciomercato Milan, la bomba di Pedullà spaventa il pubblico rossonero

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Prosegue a gonfie vele il calciomercato del Milan. Al tecnico Pioli sono stati regalati rinforzi importanti in attacco e a centrocampo, anche se Maldini e Massara sono ancora al lavoro per nuovi colpi. Ora sarà la difesa la zona del campo sulla quale concentrarsi. Nel frattempo, però, arrivano notizie preoccupanti per il Milan e soprattutto per i suoi tifosi. Il noto giornalista di SportItalia Alfredo Pedullà ha confermato sul proprio sito quello che tutta la platea rossonera temeva riguardo al futuro di Gigio Donnarumma: “Indispettito per i continui rinvii rossoneri, Mino Raiola ha fatto (e ribadirà) richieste importanti al Milan. Ovvero: un contratto quinquennale da almeno nove milioni a stagione per Gigio, commissioni in doppia cifra per lui. […] Più passa il tempo, più la situazione si ingarbuglia. Perché anche la famosa clausola rescissoria, sbandierata dagli stessi che avevano dato per certo il rinnovo entro fine giugno/metà luglio, adesso avrebbe un valore davvero irrisorio (altro che 50 milioni…), visto che a gennaio Gigio sarebbe libero di andare ovunque. […] Noi possiamo confermarvi che la Vecchia Signora sarebbe pronta a prenderlo a zero. E’ una traccia di mesi e mesi fa, i bianconeri troverebbero una soluzione per Szczesny la prossima estate”.

Pedullà ha aggiunto ulteriori dettagli su questa possibilità:"La Vecchia Signora garantirebbe a Donnarumma dieci milioni di ingaggio a stagione più le famose commissioni in doppia cifra. I contatti sono andati avanti anche nelle ultime settimane. L'alternativa sarebbe quella (ripetiamo: sempre in assenza di rinnovo) di trovare una soluzione entro la chiusura dell'attuale sessione di mercato per evitare la famosa storia che Donnarumma vada via a zero. La priorità per il Milan sarebbe la riconquista di una leadership nella trattativa che, almeno in questi giorni, il club rossonero ha perso. Di sicuro il Milan ci riproverà, anche con forza, ma conoscerà le condizioni di Raiola". Dopo aver affrontato e risolto la telenovela Ibrahimovic, la dirigenza rossonera si trova ora di fronte un'altra questione di vitale importanza da risolvere il prima possibile, per non rischiare davvero di perdere il calciatore la prossima estate senza incassare nulla.