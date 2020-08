Notizie Milan, stretta finale per Brahim Diaz del Real Madrid

Notizie Milan – Stretta finale per Brahim Diaz

MILANO – Il Milan sta per affondare i suoi primi colpi sul mercato! Dopo la conferma del rinnovo di Ibrahimovic, la società rossonera sta per portare a termine alcune trattative importanti per rinforzare la squadra. Una di queste riguarda Brahim Diaz, giovane centrocampista spagnolo seguito da settimane.

Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il Milan starebbe ormai limando gli ultimi dettagli con il Real Madrid per portare a termine l’operazione: la formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto e opzione per la recompra da parte del club spagnolo. Nel frattempo, la dirigenza sta anche definendo le clausole per il contratto del giocatore, che ormai sembra molto vicino a vestire la maglia rossonera.