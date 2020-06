Notizie Milan – Si segue un centrocampista danese

MILANO – Il Milan è sempre al centro delle indiscrezioni di mercato. La stampa danese ha riportato l’interesse dei rossoneri su un centrocampista, classe 2001, del Brondby. Ani Ben Slimane è stato individuato dagli scout della società meneghina, come il rinforzo adatto per la mediana del prossimo anno, accanto a Bennacer. Il calciatore in questa stagione in Danimarca sono 16 le presenza con la prima squadra del Brondby, con l’aggiunta di un goal e due assist. Non c’è solo il diavolo però sul giocatore, anche il Crystal Palace ha messo nel mirino il centrocampista. Nonostante la concorrenza dalla Premier League i rossoneri sarebbero da più tempo sulle tracce del danese e l’avrebbero anche osservato più da vicino nello scorso gennaio allo stadio durante Brondby-IFK Norrköping.

