Notizie Milan – Schick: c’è un ostacolo per arrivare al ceco

MILANO – Continuano ad arrivare indiscrezioni di mercato sul Milan e Patrik Schick. L’attaccante della Roma, in prestito al Lipsia, sembra essere entrato in orbita rossonera, soprattutto nel caso in cui Zlatan Ibrahimovic decidesse di non rinnovare il suo rapporto con la società meneghina. Viste le notizie sullo svedese il diavolo ha iniziato a guardarsi intorno, alla ricerca di una nuova punta. Ralf Rangnick conosce molte bene Schick, così Frederik Massara. Arrivare all’ex Sampdoria però non sarà semplicissimo, dato che la Roma, proprietaria del cartellino, lo valuta intorno ai 30 milioni. Servirà uno sconto e potrebbe anche essere trovato,, visto che il club capitolino ha bisogno di liquidità e in estate proverà a realizzare diverse plusvalenze.

