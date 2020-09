Notizie Milan – Resta vivo l’interesse per Federico Chiesa

Notizie Milan – Resta vivo l’interesse per Chiesa

MILANO – Il Milan è sempre più il protagonista del calciomercato estivo! I rossoneri, negli ultimi giorni hanno portato a segno alcuni colpi fondamentali: in primis il rinnovo di Ibrahimovic, a cui segue l’acquisto del giovane Sandro Tonali, astro nascente del calcio italiano. La dirigenza, poi, sembra avere in serbo anche altre operazioni per rinforzare la squadra con giocatori di grande valore.

Infatti, mentre prosegue la trattativa per Brahim Diaz del Real Madrid, il Corriere della Sera afferma che dalle parti di Milanello resta ancora vivo l’interesse per Federico Chiesa. La società rossonera sembra essere da tempo sulle tracce del giovane attaccante della Fiorentina e avrebbe avviato i contatti con il suo agente. Le richieste del club di Commisso sembrano essere molto elevate, ma i diavoli potrebbe giocarsi la carta Paquetà per abbassare le richieste viola. Dopo aver preso Tonali, dunque, il Milan potrebbe mettere le mani su un’altra giovane stella del calcio italiano.