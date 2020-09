Calciomercato Milan, Maldini cambia obiettivo? C’è un nome a sorpresa!

Calciomercato Milan, cambia l’obiettivo? C’è un nome in lizza

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Diavolo ha decisamente messo il turbo per quanto riguarda il proprio calciomercato. Maldini e Massara non si fermeranno al rinnovo di Ibrahimovic e all'acquisto di Sandro Tonali. Per riportare il Milan ai livelli che gli competono serve rinforzare ulteriormente la squadra di Pioli. Ecco perché non stupisce la ricerca spasmodica da parte della dirigenza rossonera di un altro centrocampista potenzialmente titolare oltre a Tonali. Inutile nascondere che la prima scelta resti Bakayoko del Chelsea. Con il calciatore l'accordo è stato raggiunto da tempo, ma non c'è ancora accordo con i Blues per quanto concerne la cifra del riscatto (25-30 milioni). Occhio dunque a nomi nuovi qualora l'affare Bakayoko non si sbloccasse. Come riporta Sportmediaset infatti, potrebbe esserci una sorpresa per il colpo sulla mediana. Il giovane Boubakary Soumaré è una pista tornata calda in queste ore. L'indiscrezione sarebbe confermata anche dalla Francia, in particolare dal portale le10sport.com. Sul gioiellino del Lille hanno messo gli occhi tre big inglesi (Manchester United, Liverpool e Arsenal), ma la valutazione di 30 milioni che ne da il club transalpino non rende la trattativa facile da sbloccare. Come per Tonali e Bakayoko, Maldini starebbe lavorando per un prestito con diritto di riscatto. In caso di chiusura di quest'operazione, il ritorno di Bakayoko sarebbe altamente improbabile. Quello sembra certo è la volontà dei dirigenti del Diavolo di dotare la squadra di un centrocampo di livello altissimo sia nei titolari che nelle seconde linee.