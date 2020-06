Notizie Milan – Rebic, prende il corpo il riscatto in estate

MILANO – Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il riscatto di Ante Rebic inizia a prendere corpo. Il croato è arrivato in rossonero con la formula del prestito biennale, dall’Eintracht Francoforte, senza però un clausola concordata sull’acquisto a titolo definitivo. La stagione dell’esterno sta portando il diavolo a voler agire prima della scadenza, anche in virtù di quello che sta facendo Andrè Silva in Bundesliga. Le due operazioni non dovrebbero essere legate, ma sia il Milan che l‘Eintracht vorrebbero confermare nelle loro rispettive rose i due giocatori. Si va verso quindi il riscatto nella prossima finestra di mercato per Rebic.

