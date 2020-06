Notizie Milan – Rangnick vuole rifare mezza difesa rossonera

MILANO – Il Milan starebbe continuano a guardare alla Bundesliga, per rinforzare la rosa in vista della prossima sessione estiva di mercato. Ralf Rangnick, probabile nuovo allenatore rossonero, avrebbe già indicato alla dirigenza due possibili colpi, dal massimo campionato di calcio tedesco. Si tratta di Robin Koch, del Friburgo, finito anche nel mirino del Napoli e di Melayro Bogarde, di proprietà dell’Hoffenheim. Il primo può adattarsi, all’occorrenza, anche a giocare da mediano, davanti alla difesa. E in questa stagione ha disputato 31 partite, sempre da titolare. Il secondo invece è una promessa del calcio olandese, visti i suoi 18 anni. Oltre che da centrale sa adattarsi anche a fare il terzino destro e in questa stagione è sceso in campo 11 volte, realizzando anche un assist.

