Notizie Milan – Rangnick: manca ancora la firma con i rossoneri

MILANO – Ralf Rangnick e il Milan è un matrimonio destinato a celebrarsi, secondo le indiscrezioni di mercato. Tra il tedesco e i rossoneri manca ancora la firma, che sancirà il suo arrivo a Milanello, nella prossima stagione. Il Corriere della Sera ha cercato di fare chiarezza sulla questione, riportando quelle che sono ancora le perplessità dell’ex Red Bull. Lo staff e il budget per gli acquisti sono ancora al centro delle trattative tra le parti, Rangnick ha fatto richieste molto precise, sia sugli uomini con cui ha intenzione di lavorare in Italia, ancora non è chiaro se da allenatore o da dirigente. Sia sugli investimenti che potrà fare per rinforzare la sua, probabile, prossima squadra. A meno di clamorosi e inaspettati colpi di scena il tedesco sarà al timone del Milan che verrà, ma nulla è ancora definitivo.

