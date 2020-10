Notizie Milan – Quando rientrerà Mateo Musacchio?

MILANO – Romagnoli corre verso il Derby, ma il rischio di vedere Kessie accanto a Kjaer in difesa non è del tutto scampato. Tra i centrali rossoneri Mateo Musacchio è ancora fuori per infortunio, lo stesso che gli ha fatto saltare il finale della scorsa stagione. L’argentino non tornerà almeno fino alla fine di ottobre. Quindi Pioli dovrà fare a meno dell’ex Villarreal, almeno per un po’, così come di Gabbia. Positivo al Coronavirus. Stessa storia anche Leo Duarte. Il brasiliano è ancora fermo ai box. Piena emergenza in difesa quindi per Stefano Pioli, che può contare forse sul recupero di Alessio Romagnoli, che ha messo il Derby nel mirino.