News Milan – Mercato, Pellegatti dice tutto: “Circolano due nomi…”

News Milan, grosse notizie di mercato: il punto di Pellegatti

MILAN NEWS – Il Milan è già proiettato al prossimo futuro. Dato il fermento che si percepisce nell’ambiente rossonero, sembra quasi che la sessione invernale di mercato sia alle porte. In effetti mancano poco meno di tre mesi alla riapertura delle trattative e Gazidis sembra tenerci particolarmente a ribadire che il Diavolo continuerà a migliorarsi grazie a nuovi acquisti. Carlo Pellegatti, sul proprio canale Youtube, ha commentato due notizie clamorose che in queste ore circolano dalle parti di Milanello.

“Comincio già a leggere nomi per gennaio. Voglio subito dire una cosa, ho letto da siti e da colleghi autorevoli che c’è un interessamento per Nuno Mendes dello Sporting Lisbona. Il problema è che il classe 2002 è valutato 45 milioni di euro. Non credo che il Milan tiri fuori quella cifra per un’alternativa a sinistra a Theo Hernandez. Sicuramente ci saranno stati dei colloqui, ma meglio essere prudenti su un nome del genere”. Secondo calciomercato.com, si tratterebbe di un pallino di Massara, che avrebbe già fatto un tentativo per lui a metà settembre e che vorrebbe riprovarci a gennaio. Pellegatti è scettico, vista la portata dell’operazione, mentre invece conferma un’altra notizia delle ultime ore.

“In Spagna dicono che il Milan abbia già acquistato Thauvin. Lo scorso anno ha segnato 16 gol in Francia. Se arriva lui il Milan diventa sicuramente più forte. E’ già da 4 anni a Marsiglia e mi sembra migliorato anche dal punto di vista comportamentale. La valenza del calciatore sale per il fatto che il club rossonero lo prenderebbe a gennaio pagando una cifra irrisoria o a giugno pagando zero. E’ un’operazione molto appetibile”. Quel che pare certo è che Maldini e soci si starebbero già muovendo concretamente per programmare le prossime mosse di mercato e nel mirino rossonero ci sarebbero anche molti altri nomi. La lista della spesa infatti è molto lunga: ecco tutte le 20 idee ancora calde per gennaio e non solo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA