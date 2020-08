Notizie Milan – Prosegue l’interesse per Iago e Fabricio Bustos

Il Milan continua a muoversi sul mercato! Oltre al centrocampo e alla difesa, l'obiettivo della società rossonera è anche quello di rinforzare gli esterni: i profili ricercati sono giovani e veloci, in modo da poter offrire a mister Pioli delle valide alternative che possano dare il cambio a Theo Hernandez. Come detto nei giorni scorsi, la dirigenza avrebbe messo nel mirino due giovani terzini sudamericani, il brasiliano Iago e l'argentino Fabricio Bustos. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero stati dei passi in avanti per quanto riguarda il primo: il Milan, infatti, avrebbe incontrato gli agenti dell'esterno dell'Augsburg, muovendosi concretamente nella trattativa. Si attendono novità nei prossimi giorni. Per quanto riguarda Bustos, invece, i rossoneri rimangono vigili, valutando quando affondare il colpo per il giovane argentino.