Calciomercato Milan, si sblocca tutto: fissato l’incontro per chiudere!

Calciomercato Milan, una trattativa è molto vicina a concludersi

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Le tessere del puzzle che andranno a comporre il Milan della prossima stagione stanno piano piano andando tutte al loro posto, anche se ci sono delle questioni delicate ancora da risolvere. Ci riferiamo, ovviamente, ai rinnovi dei pezzi da 90 della rosa rossonera. Se la firma di Ibrahimovic dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ci sarà ancora da contrattare con Raiola per i prolungamenti di Donnarumma e Romagnoli. Nel frattempo un’altra delle operazioni prioritarie per la dirigenza del club meneghino starebbe per avere il suo lieto fine. Hakan Calhanoglu infatti sarebbe ad un passo dal rinnovo con il Diavolo. Secondo Tuttosport il fantasista turco firmerà con i rossoneri fino al 2024, ottenendo un adeguamento dell’ingaggio, passando dai 2,5 milioni attuali ai 3 milioni più bonus. Le parti avrebbero avuto contatti ripetuti in queste settimane, anche gli ultimi dettagli sarebbero stati limati. Lo stesso direttore tecnico Paolo Maldini ha annunciato che incontrerà l’agente di Calha a inizio settembre per chiudere definitivamente l’accordo. Il numero 10 del Diavolo avrebbe ricevuto anche altre offerte, sopratutto dalla Bundesliga, ma avrebbe dato fin da subito la priorità al Milan. L’ultima parte di stagione ha consacrato l’ex Bayer Leverkusen come uno dei pilastri della compagine allenata da Pioli, tanto che la sua permanenza a Milanello non è mai stata messa in discussione. Ma non è ancora tutto. Ora Maldini è pronto a sbloccare definitivamente il mercato rossonero e starebbe preparando anche alcuni colpi completamente nuovi: nel mirino ben 12 nomi a sorpresa! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA