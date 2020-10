Notizie Milan – Pioli: “Rebic? Domani non ci sarà, ma c’è chi può sostituirlo”

MILANO – Alla vigilia del Derby di Milano, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa, dell’assenza di Ante Rebic. Il croato, infatti, non potrà giocare la stracittadina a causa dell’infortunio che lo ha fermato nell’ultimo periodo. Ecco le parole dell’allenatore del Milan.

: “Domani non penso ci sarà, la prossima settimana farà nuovi controlli e capiremo meglio i suoi tempi di recupero. E’ un calciatore importante che ci mancherà, non solo per i suoi goal, ma per quello che mette in campo ogni volta. Ho la fortuna di avere però altri calciatori in rosa altrettanto importanti, che sapranno sostituirlo al meglio“.